СК ведет проверку после обнаружения тел в холодильнике с надписью "охлажденное мясо"

Следственный комитет Самары инициировал проверку после обнаружения тел двух человек в холодильнике для мяса.

"Проводится доследственная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, информация уточняется", – сообщило ведомство. Она началась после появления видео с находкой, которое опубликовала блогерша Ксения Штефан.

Она проверила "частный морг", о котором ей сообщили подписчики. Он располагался в гаражном боксе. В нем девушка обнаружила похоронную атрибутику, а в промышленном холодильнике с надписью "охлажденное мясо" - тела двух пожилых людей, сложенные друг на друга.

Ранее видео пообещали проверить в управлении МВД Самары.