Картаполов: Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Госдума России может рассмотреть проект закона о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении на следующей неделе.

Об этом заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 26 июля, сообщает РИА Новости.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила намерение депутатов Госдумы поэтапно повысить призывной возраст с 2024 года.

Напомним, в Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Проект предусматривает переходный период. На военную службу в 2024 г. будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 - с 20 лет, в 2026 - с 21 года.