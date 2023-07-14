14 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Картаполов: Госдума может рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Госдума России может рассмотреть проект закона о поэтапном повышении призывного возраста во втором чтении на следующей неделе.

Об этом заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 26 июля, сообщает РИА Новости.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила намерение депутатов Госдумы поэтапно повысить призывной возраст с 2024 года.

Напомним, в Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Проект предусматривает переходный период. На военную службу в 2024 г. будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 - с 20 лет, в 2026 - с 21 года.

Теги: Картаполов, Госдума, призыв, армия


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.05.2023 04:08 Мск Кабмин РФ поддержал законопроект о повышении призывного возраста
Ранее 14.03.2023 02:01 Мск Госдума: даже после повышения призывного возраста можно будет добровольно отправиться в армию в 18 лет
Ранее 13.03.2023 14:28 Мск В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы

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