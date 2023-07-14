Хуснуллин: Более 150 тысяч кредитов на жилье за первую половину года взяли семьи

Более 152 тыс. жилищных кредитов выданы в России в рамках семейной ипотеки за первое полугодие.

Как сообщил в Telegram Марат Хуснуллин, это что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, продолжается активная работа над улучшением жилищных условий россиян. При этом очень популярна семейная ипотека.

Хуснуллин указал, что благодаря выделению кабмином дополнительных средств на программу поддержки многодетных семей, более 33 тыс. семей с тремя и более детьми смогут полностью или частично погасить жилищный кредит.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что средний срок ипотечного кредита в России достиг 26 лет.