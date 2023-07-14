14 Июля 2023
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Политика В России
Фото: видеообращение Путина, скриншот трансляции

Путин сообщил подробности встречи с бойцами ЧВК "Вагнер"

Российский президент Владимир Путин высказал свою позицию по поводу событий, произошедших в стране 24 июня.
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По его словам, для российского общества "все очевидно". То, что рядовые бойцы "Вагнера" "оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление...".

Что касается встречи 29 июня с представителями частной военной компании, то, как сообщил президент Путин, им было предложено несколько вариантов трудоустройства, в том числе - под руководством их командира с позывным "Седой".

Также Путин отметил, что правовой статус ЧВК в России - непростой, он должен обсуждаться в кабмине и в Госдуме. "Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией", - указал глава государства. "Непростой вопрос", - подчеркнул он, сообщает "Коммерсант".

Ранее из комментария официального представителя Кремля Дмитрия Пескова стало известно, что Путин встретился с Евгением Пригожиным, а также с командирами ЧВК "Вагнер" и выслушал их претензии.

Теги: Путин, ЧВК, Вагнер, Пригожин


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