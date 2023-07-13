14 Июля 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Путин заявил, что украинские солдаты боятся садиться в танки "Леопард"

Украинские солдаты отказываются сражаться на немецких танках "Леопард" из-за риска быть убитыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки. Почему? Потому что они являются приоритетной целю для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя. И это малоприятное обстоятельство, которое, в общем, мешает даже их использованию", — сообщил глава государства в эфире "Россия 24".

Он также заявил, что поставка на Украину вооружения только усугубляет ситуацию для самой Украины, так как боевые действия продолжаются. Это, по словам Путина, и может быть одной из главных причин поставки оружия со стороны некоторых заинтересованных лиц.

"Поставка новых вооружений только усугубит ситуацию, причем усугубит для украинской стороны и будет разжигать дальше конфликт. Если кто-то в этом заинтересован, а, судя по всему, такие заинтересанты есть, то это самый лучший способ реализовать эту задачу - разжигать конфликт дальше, поставлять новые вооружения", — отметил президент.

При этом он добавил, что для России поставка нового оружия украинской стороне ничего особо не изменит: прославленные "Леопарды" уничтожают, как и другие танки, ракеты дальнего действия, на которые возлагались большие надежды, хоть и наносят ущерб, но при этом "ничего критического в зоне боевых действий не происходит".

Но Украина, считает Путин, как и любая страна, имеет право обеспечивать свою безопасность и выбирать для достижения цели наиболее правильный для себя вариант.

Напомним, что "ФОРЭС" обещал выплатить за захват или поражение первого танка "Леопард" 5 млн рублей, за второй — 2 млн рублей, а за каждый последующий — по 500 тыс. рублей. Всего российские солдаты уже успели "поднять" на немецких танках 14 млн рублей.

Теги: танк Леопард, ВСУ, солдат, вооружение, спецоперация, Путин


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