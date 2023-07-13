14 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В ходе модернизации медучреждений в Астраханской области особое внимание уделяют сельским

В регионе проходит серьезная модернизация и обновление медицин медицинских учреждений. Особое внимание региональные власти уделяют обновлению тех, что расположены на селе.

медицина, здравоохранение, фап, прием врача, детский врач(2023)|Фото: astrobl.ru

После недавнего капитального ремонта трехэтажного здания уже принимает первых пациентов поликлиника Харабалинской районной больницы имени Г.В. Храповой. Медучреждение полностью преобразилось: проведена отделка, заменены окна и двери, электропроводка, сантехническое оборудование, система отопления, налажена вентиляция здания.

фельдшерско-акушерский пункт, сельская медицина, фап(2023)|Фото: astrobl.ru

"Уверен, что в обновленных уютных кабинетах с новой мебелью и оборудованием будет намного комфортнее и лечиться, и работать. На все это из бюджета выделили более 33 млн рублей" - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

прием врача, медицина, фап, здравоохранение(2023)|Фото: astrobl.ru

В этом году капитально отремонтировано инфекционное отделение Красноярской районной больницы. На это потрачено 7,2 млн рублей. В период пандемии это здание было перепрофилировано под госпиталь, по окончании ковидного периода его продезинфицировали и обновили. Теперь светлые чистые палаты и боксы отделения готовы принять пациентов.

медицина, здравоохранение, фап, медсестра(2023)|Фото: astrobl.ru

"В своей работе опираемся на региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» и госпрограмму «Развитие здравоохранения Астраханской области». С 2021 года отремонтировали 32 объекта амбулаторной помощи на 546 млн рублей", -сообщил Игорь Бабушкин.

Теги: сельская медицина, фапы, игорь бабушкин, госпиталь, медицинские учреждения, здравоохранение


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