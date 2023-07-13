В ходе модернизации медучреждений в Астраханской области особое внимание уделяют сельским

В регионе проходит серьезная модернизация и обновление медицин медицинских учреждений. Особое внимание региональные власти уделяют обновлению тех, что расположены на селе.

После недавнего капитального ремонта трехэтажного здания уже принимает первых пациентов поликлиника Харабалинской районной больницы имени Г.В. Храповой. Медучреждение полностью преобразилось: проведена отделка, заменены окна и двери, электропроводка, сантехническое оборудование, система отопления, налажена вентиляция здания.

"Уверен, что в обновленных уютных кабинетах с новой мебелью и оборудованием будет намного комфортнее и лечиться, и работать. На все это из бюджета выделили более 33 млн рублей" - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В этом году капитально отремонтировано инфекционное отделение Красноярской районной больницы. На это потрачено 7,2 млн рублей. В период пандемии это здание было перепрофилировано под госпиталь, по окончании ковидного периода его продезинфицировали и обновили. Теперь светлые чистые палаты и боксы отделения готовы принять пациентов.





"В своей работе опираемся на региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» и госпрограмму «Развитие здравоохранения Астраханской области». С 2021 года отремонтировали 32 объекта амбулаторной помощи на 546 млн рублей", -сообщил Игорь Бабушкин.