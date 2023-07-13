Путин: Членство Украины в НАТО создаст угрозу для России

Вхождение Украины в НАТО создаст угрозу для РФ, но при этом никак не повысит безопасность самой Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он еще раз напомнил, что одной из причин спецоперации является именно предотвращение вступления Украины в НАТО.

"Уверен, что это не повысит безопасность и самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене. Поэтому ничего хорошего в этом не вижу, позиции хорошо известны и давно сформулированы", - заявил глава государства в эфире "Россия 24".

Он также добавил, что позиция России по данному вопросу с самого начала известна и с тех пор не менялась.