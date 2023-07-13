Путин: Россия рассматривает вариант выхода из зерновой сделки

Россия может выйти из зерновой сделки из-за нарушения обещаний со стороны западных стран. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, РФ снова вернется к участию в сделке, как только обещанные в отношении нее условия будут выполнены.

Президент также добавил, что при нарушении своих обещаний, западные страны настаивают на том, чтобы Россия продлила сделку.

"Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие. Что я имею в виду. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены - ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова", - заявил Путин в эфире "Россия 24", добавив, что Россия будет ждать исполнения условий столько, сколько потребуется.

Напомним, еще в июне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. Уже тогда причиной были сорванные условия со стороны зарубежных стран. Срок действия сделки истекает 17 июля текущего года.