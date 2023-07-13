Байден заявил о готовности обмена пленными ради освобождения журналиста Гершковича

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не прекращает попыток вернуть московского журналиста американского происхождения издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также других американцев, арестованных за пределами родной страны. Он также заявил, что готов к обмену пленными.

"Я серьезно настроен в отношении обмена пленными, я всерьез говорю о том, что мы намерены делать все, что можем, чтобы освободить американцев, которых (якобы) незаконно содержат под стражей в России или где-либо еще. Этот процесс продолжается", - заявил Байден журналистам.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Согласно принятому в мае решению Лефортовского райсуда Москвы, американец пробудет под арестом до 30 августа включительно.

Под арестом журналист пробудет до 30 августа включительно