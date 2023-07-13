Замглавы Минцифры РФ Паршина задержали по обвинению во взяточничестве

Замглавы министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина задержали по делу о коррупции. Якобы тот получил взятку в крупном размере, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в СКР. Паршина якобы взяли с поличным.

На данный момент Басманный суд Москвы уже зарегистрировал ходатайство СКР об аресте задержанного до 12 сентября текущего года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В Минцифры утверждают, что оказывают следствию все необходимое содействие. Подробности происшествия пока не раскрываются.