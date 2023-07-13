В СКР возбудили уголовное дело о халатности после пожара в Шайдурихе

Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после пожара в свердловском селе Шайдуриха, где сгорело 41 из 170 строений и погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"В ходе расследования данного уголовного дела следствием СК России установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населённом пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья", - говорится в сообщении.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следствие установит в полной ли мере должностные лица, отвечающие за обеспечение пожарной безопасности села, проводили необходимые мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение данной ситуации, а также на минимизацию последствий изначально возникшего пожара.

Напомним, что после обнаружения тела 71-летней пенсионерки под завалами сгоревшего дома было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Пожар, уничтоживший вчера четверть домов в Шайдурихе, пришел тоже со стороны Березовского лесничества. Сейчас еще один уральский поселок может быть охвачен огнем: в 4 км от Ольховки бушует пожар.