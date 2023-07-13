Двух фигурантов дела об убийстве подростка в Челябинске лишат гражданства РФ

Двух фигурантов уголовного дела по факту убийства подростка в Челябинске лишат гражданства Российской Федерации.

Центральный районный суд установил факт подачи 23-летним и 21-летним гражданами Российской Федерации заведомо ложных сведений при подаче заявления на получение гражданства РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, ранее указанными лицами приобретено гражданство РФ. По закону они были обязаны явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат или в недельный срок подать заявление через Госуслуги для постановки на воинский учет. Однако на воинский учет они так и не встали. Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В региональном ГУ МВД считают, что при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ они не имели намерения нести обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве обвиняют 20-летнего местного жителя. По уголовному делу задержаны семь человек. Все они являются уроженцами Таджикистана. По версии следствия, обвиняемые в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался.