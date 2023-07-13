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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Под угрозой еще один уральский поселок. Огонь бушует в 4 километрах от Ольховки

Еще один уральский поселок может быть охвачен пожаром: в 4 км от Ольховки бушует пожар. В связи с этим администрация Верхней Пышмы ввела на территории Кедровской поселковой администрации режим ЧС.

"Все службы приведены в повышенную готовность. В случае угрозы поселку Ольховке будет объявлена эвакуация жителей", - говорится в сообщении горадминистрации.

На границе пожара работают сотрудники Березовского лесничества, Авиалесохраны, арендаторы лесных участков, добровольная пожарная дружина поселка, а также десантники МЧС. Дабы не допустить распространение огня, ведется проливка минеральных полос. При необходимости будет привлечена тяжелая техника.

Напомним, пожар, уничтоживший вчера четверть домов в уральском селе Шайдуриха, пришел тоже со стороны Березовского лесничества. До жилой территории огонь переправился по камышам менее, чем за час, после чего уничтожил 41 из 170 домов. При этом жители несколько дней жаловались на запах гари из леса. Помимо двоих пострадавших, пожар унес жизнь 71-летней пенсионерки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Ольховка, Шайдуриха, пожар, режим ЧС


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Развитие сюжета:

Ранее 13.07.2023 19:12 Мск В СКР возбудили уголовное дело о халатности после пожара в Шайдурихе

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