14 Июля 2023
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Фото: paris2024.org / Оргкомитет Олимпиады-2024

Россию и Белоруссию не пригласят на Олимпиаду в Париже

Россию и Белоруссию 26 июля не пригласят к участию в Олимпиаде-2024 года в Париже, говорится в сообщении Международного олимпийского комитета. МОК планирует прислать в установленном порядке приглашения 203 странам. Традиционно приглашения рассылаются за год до старта Игр.

Между тем, МОК не исключает, что в какой-то момент будет принято решение о приглашении спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе или какой-то еще форме.

Сейчас МОК согласен допустить к Олимпиаде российских атлетов, если те не выступают в групповых видах спорта, не высказывались активно в поддержку СВО, не связаны контрактами или другими обязательствам с военными или другими силовыми структурами (например, ЦСКА).

Теги: олимпиада-2024, мок, бойкот


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