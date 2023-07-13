Япония проведет онлайн-саммит G7

Осенью в Японии состоится онлайн-саммит стран, входящих в G7.

Главной темой которого станут вопросы, связанные с генеративным искусственным интеллектом (ИИ), приводит ТАСС заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, сделанное на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Япония. Глава японского правительства подчеркнул, что проблемы, связанные со стремительным развитием искусственного интеллекта, в частности генеративного ИИ, стали серьезным вызовом для всего международного сообщества.

Япония в мае провела саммит G7 в Хиросиме, пострадавшей от американской ядерной бомбардировки.