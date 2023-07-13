Первый объект межуниверситетского кампуса в Челябинске сдадут в марте 2024 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании штаба под председательством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина доложил о реализации проекта межуниверситетского кампуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Пол словам Алексея Текслера, в настоящий момент ведется строительство двух гостиниц. В сентябре будут возведены коробки, а в марте первый объект сдадут в эксплуатацию. По остальным объектам завершается проектирование, строители выходят уже на подготовительные работы на площадке. Все объекты планируется сдать до конца 2025 года.

"Все у нас идет по плану, все контрольные точки проекта выполняем", - подчеркнул глава области.

Напомним, проект межвузовского кампуса предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 123 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Основными участниками проекта стали ЮУрГУ и ЧелГУ, также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ. В октябре правительство Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг заключили концессионное соглашение о реализации проекта. Учебный процесс в кампусе планируется начать в 2026 году.