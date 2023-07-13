14 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минтранс назвал безосновательным прогноз о росте цен на авиабилеты до 40%

В Минтрансе заявили, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований.

По словам замминистра транспорта РФ Игоря Чалика, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев ранее высказал мнение, что цены на авиабилеты в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%.

Как сообщалось, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 года уже выросла на рекордные 28% по сравнению с маем 2022 года, до почти 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Еще в апреле в Минтрансе предупредили о росте цен на авиабилеты в России как раз до 30%, потому что власти значительно сократили субсидии авиакомпаниям по сравнению с 2022 годом, но Минфин ничего не предпринял. И цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов.

Теги: минтранс, цены на авиабилеты


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