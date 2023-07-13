В Екатеринбурге задержали мужчину, "заминировавшего" авто экс-супруги

В Екатеринбурге силовики задержали мужчину, который "заминировал" автомобиль бывшей жены.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задерживали лжеминера сотрудники уголовного розыска, центра "Э" и регионального управления ФСБ. По его словам, мужчина решил таким образом "насолить" своей экс-супруге.

"В реальности никаких предметов, которые бы несли реальную угрозу транспортному средству и людям, обнаружено, к счастью, не было. Остаться безнаказанным "шалуну-шутнику" не удалось, за предпринятую попытку испугать женщину ему теперь придется ответить по действующему законодательству. В настоящее время он содержится под стражей. В отношении него заведено административное делопроизводство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, сейчас также проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых "минера" могут наказать и по уголовной статье.

"С территории, где все произошло, было эвакуировано 20 человек из числа работников коммерческого предприятия. Сыщикам оказывали помощь представители патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные ОП №15 городского УМВД", - добавил Валерий Горелых.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в Нижнем Тагиле был задержан мужчина, который из-за ревности сжег иномарку своей бывшей сожительницы.