В Нижегородской области похитили двух подростков

В Нижегородской области началось расследование обстоятельств похищения двух подростков.

По версии следствия, днем 12 июля мужчина, личность которого устанавливается, в районе рабочего поселка Малое Козино, угрожая ножом, похитил двух подростков. Он поместил их в автомобиль и увез.

По пути движения автомобиль застрял. Остановившись, злоумышленник связал потерпевших и скрылся с места преступления. Воспользовавшись отсутствием мужчины, подростки смогли освободиться, покинуть место происшествия и обратиться за помощью. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СКР.