В Шебекино жители беспокоятся за качество восстановления обстрелянных домов

Жители Шебекино переживают за качество восстановления своих домов, которые подверглись обстрелам с украинской территории. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков провел встречу с жильцами сильно пострадавшего от обстрела дома на улице Парковой.

"В данном доме произошел пожар в результате попадания снаряда. Повреждения получили смежные квартиры 2 и 3 подъездов с пятого по третий этаж. По заключению строительных экспертов, дом подлежит восстановлению, но с демонтажом еще и плит перекрытия 2 этажа в связи с тем, что и стены этих квартир были подвержены термическому воздействию", - сообщил губернатор.

По его словам, "жителей, конечно, интересует, как будут восстанавливать, какие материалы будут использовать, не будут ли новые плиты тяжелее по конструкции всего дома, что будет с дымоходами и т.д.".

"Переживаний, конечно, много и за себя, и за детей, и за стариков. Но наша задача – дом восстановить, и чтобы никаких угроз для проживания в нем не было. <…> все ремонтные работы мы проводим только исходя из экспертизы и на основании принятых проектных решений. На объекте работает одна из лучших компаний, с точки зрения ПТО и инженеров. Мы взяли ту организацию, которая уже имеет большой опыт по восстановлению домов после попадания снарядов ракет и бомб на улицах Губкина и Шаландина в Белгороде", - добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что власти региона приняли решение отложить возвращение в Шебекино беженцев, которые сейчас размещены в ПВР, поскольку обстрелы не теряют интенсивности.