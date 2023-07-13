В Шебекино жители беспокоятся за качество восстановления обстрелянных домов

14 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / пресс-служба губернатора Белгородской области

В Шебекино жители беспокоятся за качество восстановления обстрелянных домов

Жители Шебекино переживают за качество восстановления своих домов, которые подверглись обстрелам с украинской территории. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков провел встречу с жильцами сильно пострадавшего от обстрела дома на улице Парковой.

"В данном доме произошел пожар в результате попадания снаряда. Повреждения получили смежные квартиры 2 и 3 подъездов с пятого по третий этаж. По заключению строительных экспертов, дом подлежит восстановлению, но с демонтажом еще и плит перекрытия 2 этажа в связи с тем, что и стены этих квартир были подвержены термическому воздействию", - сообщил губернатор.

По его словам, "жителей, конечно, интересует, как будут восстанавливать, какие материалы будут использовать, не будут ли новые плиты тяжелее по конструкции всего дома, что будет с дымоходами и т.д.".

Последствия обстрела.(2023)|Фото: t.me/vvgladkov / пресс-служба губернатора Белгородской области

Последствия обстрела.(2023)|Фото: t.me/vvgladkov / пресс-служба губернатора Белгородской области

Вячеслав Гладков(2023)|Фото: t.me/vvgladkov / пресс-служба губернатора Белгородской области

Встреча с губернатором.(2023)|Фото: t.me/vvgladkov / пресс-служба губернатора Белгородской области

"Переживаний, конечно, много и за себя, и за детей, и за стариков. Но наша задача – дом восстановить, и чтобы никаких угроз для проживания в нем не было. <…> все ремонтные работы мы проводим только исходя из экспертизы и на основании принятых проектных решений. На объекте работает одна из лучших компаний, с точки зрения ПТО и инженеров. Мы взяли ту организацию, которая уже имеет большой опыт по восстановлению домов после попадания снарядов ракет и бомб на улицах Губкина и Шаландина в Белгороде", - добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что власти региона приняли решение отложить возвращение в Шебекино беженцев, которые сейчас размещены в ПВР, поскольку обстрелы не теряют интенсивности.

Теги: шебекино, восстановление, вячеслав гладков


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети