Уроженка Нижневартовска подозревается в жестоком обращении с детьми

Уроженка Нижневартовска, многодетная мать, проживающая в Крыму, подозревается в жестоком обращении с детьми. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

На женщину обратили внимание СМИ после публикации ею видео неоднозначного обращения с детьми. Женщина заставляла детей мыть унитаз голыми руками, угрожала вызвать психиатра, кидала в ребенка тапком. Сообщается, что ранее дети сбегали из дома.

У женщины двое своих и пятеро приемных детей. Сейчас правоохранители проводят проверку.