Пермячка-заказчица убийства своей подруги и ее пятилетней дочери отправлена на принудительное лечение

14 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермячка-заказчица убийства своей подруги и ее пятилетней дочери отправлена на принудительное лечение

Пермский краевой суд отправил на принудительное психиатрическое лечение заказчицу убийства своей 45-летней подруги из Башкирии и ее пятилетней дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы комиссия специалистов пришла к выводу о невменяемости женщины ввиду наличия у нее психических расстройств.

В последнем слове женщина раскаялась, пояснив, что "у нее не было выбора, на нее оказывалось сильное воздействие, убийство девочки не входило в ее планы". Пермячку будут лечить в стационаре интенсивного наблюдения.

Исполнитель убийства приговорен к пожизненному лишению свободы.

Напомним, женщина решила убить подругу и пригласила ее вместе с дочерью в гости. Она заплатила за двойное убийство своему знакомому и 17 августа подозреваемый зарезал мать ножом, а девочку задушил. После этого обвиняемые вывезли тела и закопали в лесу.

Родственникам (а затем и полицейским) пермячка сообщила, что якобы поссорилась с подругой, и та ушла из дома вместе с дочерью. Женщина уверяла, что искала подругу по всему поселку, но не нашла. Мать и дочь были объявлены в розыск и 24 августа были обнаружены их тела. Полицейские словам женщины не поверили и установили, что вместе со своим знакомым подозреваемая сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, где и совершили расправу над матерью и дочерью.

Теги: убийство, подруга, мать, дочь, принудительное лечение, заказчица


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.08.2022 13:58 Мск Пермячка, подозреваемая в заказном убийстве своей подруги и ее пятилетней дочери, отправлена под стражу
Ранее 25.08.2022 12:59 Мск Убийство матери и ребенка в Перми могла заказать подруга
Ранее 25.08.2022 08:41 Мск Жительницу Башкирии и ее пятилетнюю дочь нашли убитыми в Перми

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети