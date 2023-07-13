Пермячка-заказчица убийства своей подруги и ее пятилетней дочери отправлена на принудительное лечение

Пермский краевой суд отправил на принудительное психиатрическое лечение заказчицу убийства своей 45-летней подруги из Башкирии и ее пятилетней дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы комиссия специалистов пришла к выводу о невменяемости женщины ввиду наличия у нее психических расстройств.

В последнем слове женщина раскаялась, пояснив, что "у нее не было выбора, на нее оказывалось сильное воздействие, убийство девочки не входило в ее планы". Пермячку будут лечить в стационаре интенсивного наблюдения.

Исполнитель убийства приговорен к пожизненному лишению свободы.

Напомним, женщина решила убить подругу и пригласила ее вместе с дочерью в гости. Она заплатила за двойное убийство своему знакомому и 17 августа подозреваемый зарезал мать ножом, а девочку задушил. После этого обвиняемые вывезли тела и закопали в лесу.

Родственникам (а затем и полицейским) пермячка сообщила, что якобы поссорилась с подругой, и та ушла из дома вместе с дочерью. Женщина уверяла, что искала подругу по всему поселку, но не нашла. Мать и дочь были объявлены в розыск и 24 августа были обнаружены их тела. Полицейские словам женщины не поверили и установили, что вместе со своим знакомым подозреваемая сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском, где и совершили расправу над матерью и дочерью.