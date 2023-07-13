13 Июля 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Mark Renders / Getty Images

На Украине заявили, что получили кассетные боеприпасы от США, но еще их не применяли

Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла их, заявил бригадный генерал ВСУ, командующий оперативно-стратегической группой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его мнению, благодаря кассетным снарядам Украина получит "преимущество".

"Они могут радикально изменить [поле боя]", - сказал украинский офицер телеканалу CNN.

При этом Тарнавский добавил, что существуют ограничения на применение этих боеприпасов, например, в густонаселенных районах, пишет РИА Новости.

Ранее американская администрация выступила с утверждением, что Украине предоставила гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

Теги: кассетные боеприпасы, украина, сша


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