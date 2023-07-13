Картаполов: Попов – перспективный генерал, он должен служить в армии

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны России Андрей Картаполов считает, что ситуация вокруг отправленного в отставку командующего 58-й армией Ивана Попова "решится".

На вопрос о том, стоило ли публиковать обращение генерала Попова к подчиненным, Картаповлов послал журналистов к своему коллеге Андрею Гурулеву, который опубликовал запись. Картаполов добавил, что у него "свое мнение".

При этом председатель думского комитета по обороне не видит Попова депутатом. "Попов должен в армии служить. Это перспективный генерал. У него всё впереди. Давайте подождем", - цитирует Картаполова Telegram-канал "Вы слушали Маяк".

На вопрос о том, "что вообще происходит в армии", депутат ответил так: "Армия выполняет боевые задачи, отражает наступление противника на всех направлениях. На отдельных направлениях движется вперед. Воюют люди".

Командующий 58-й армией Южного военного округа, генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" сообщил, что его отстранили от службы.

Это случилось после его доклада о проблемах в российской армии. Его обращение опубликовал в Telegram депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев. Попов рассказывает, что доложил военному руководству России о главных проблемах в армии "по боевой работе, по обеспечению". В частности, он заострил внимание на отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях солдат от артиллерии Украины. Также Попов заявил, что поднял и другие проблемы, о чем он высказывался "на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко".

Командующий отмечает, что после доклада на него был составлен приказ об отстранении от службы от имени министра Минобороны Сергея Шойгу. Сейчас 58-й армией ЮВО управляет генерал-лейтенант Денис Лямин.