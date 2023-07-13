Якушев: Опережающее финансирование позволит реализовывать инфраструктурные проекты

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев принял участие в работе штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

На штабе обсуждалась организация строительства региональных объектов за счёт казначейских кредитов. В том числе рассматривался вопрос опережающего финансирования строительства. За счет казначейских кредитов возводятся четыре объекта здравоохранения в городах Пласт, Коркино и в с.Аргаяш, а также о 28 объектов дорожного строительства в Челябинской области.

"Опережающее финансирование позволит уже в этом году обеспечить жителей регионов УрФО важными инфраструктурными объектами", – обратил внимание полпред.

Также на штабе рассматривался вопрос создания в Уральском федеральном округе кампусов мирового уровня. Напомним, в Екатеринбурге был дан старт строительству второй очереди университетского городка в микрорайоне Новокольцовский. Работа по созданию университетских кампусов также идёт в Челябинске и в Тюмени.