В Челябинске откроют курсы на операторов беспилотников

В Челябинске запускают курсы по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Бесплатно освоить профессию смогут южноуральцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

На обучение принимаются граждане от 18 лет со средним специальным образованием. Основная часть учебного времени отведена практическим занятиям. Помимо гражданских дронов мультироторного типа, во время обучения будет уделено особое внимание FPV-дронам, которые сейчас активно используются в зоне проведения СВО. По итогам обучения будет выдан документ установленного образца (удостоверение о повышении квалификации) "Оператор беспилотных летательных аппаратов".

Обучение будет проводиться в Челябинском юридическом колледже. Оно начнется с 24 июля.