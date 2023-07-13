Свердловский депутат Госдумы заявил о решении проблемы с невыплатами за ранения участникам СВО

Ситуацию с выплатами за ранения участникам специальной военной операции удалось стабилизировать. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал парламентарий в своем Telegram-канале, весной он массово получал обращения, что участники СВО месяцами не могут получить выплату за ранение. Депутат назвал это "позором". Иванов неоднократно направлял запросы в военную прокуратуру, которая оперативно "тормошила" волокитчиков в военных госпиталях и воинских частях.

"Об остроте вопроса говорит тот факт, что в июне командование выпустило по полкам разнарядку срочно решить вопрос. Там, в частности, были эпичные слова: "Вы не ***** там со своим бездушием к раненым? Почему люди не получают деньги?". Видимо, дошло до всех", - отметил Максим Иванов.

Он признался, что все еще продолжает получать обращения по невыплатам, но большая часть за последний месяц это нестандартные случаи: окончательный диагноз не связан с ранением или травмой, не получены средства за ранения в 2022 году или пишут те, кто еще находится на лечении в госпитале.

"То есть можно сделать вывод: проблему с невыплатами, в целом, удалось решить", - заключил депутат.