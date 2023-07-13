Актера Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге

92-летнего актера Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге. Его отвезли в кардиологическую больницу – центр им. Алмазова. По неподтвержденным данным, артисту стало плохо с сердцем. В августе 2021 года Краско пережил инсульт.

СМИ сообщают, что в больницу Краско увезли с дачи в Ленинградской области, он не мог самостоятельно двигаться, но позвал на помощь домочадцев. Сейчас он находится в реанимации с нечеткой речью и отсутствием чувствительности в ноге.