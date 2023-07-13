Госдума запретила россиянам перевозить по территории страны больше 250 граммов немарикрованного табака

Госдума ограничила для россиян "перемещение немаркированной никотиносодержащей продукции по территории страны".

Лимиты будут такие: не более 200 сигарет, или 200 изделий с нагреваемым табаком, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака либо общим весом не более 250 граммов указанной продукции в ассортименте на одно физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.

Предусмотрены лимиты и для никотиносодержащих жидкостей: не более 5 единиц никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) общим объемом не более 20 миллилитров никотинсодержащей жидкости либо общим весом не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания на одно физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.