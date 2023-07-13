13 Июля 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

Из Владимирской области на службу по контракту отправились новые группы военнослужащих

На этой неделе ещё 67 жителей нашего региона приняли решение пойти на службу в зону специальной военной операции. Отправки традиционно прошли на площади у Дома культуры молодёжи во Владимире и из Областного пункта отбора по контракту.

В торжественной церемонии проводов бойцов, представляющих разные муниципальные образования Владимирской области, приняли участие министр региональной безопасности Сергей Полузин, сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова, заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина, представители регионального отделения ОНФ и общественных организаций, ветераны боевых действий, волонтёры, родные и друзья добровольцев, сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.

Участники церемонии благодарили земляков за принятое решение и желали им стойкости и сил, а главное – вернуться домой живыми и здоровыми.

(2023)|Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

«Залогом успеха является моральная устойчивость бойцов и сила правды, которая на нашей стороне. От вас мы ждём разумной отваги. Военные действия сейчас требуют чёткого выполнения поставленных командирами задач. Будьте уверены в себе и в вашем командовании, но никогда не забывайте подставлять плечо товарищу. Русский воин на протяжении тысячелетий всегда побеждал, победим и в этот раз», – напутствовал военнослужащих Сергей Полузин. Он пообщался с каждым из ребят, проинформировал их о предстоящем обучении в подразделениях, дал рекомендации по механизму действий в боевых частях.

Как отмечают сами бойцы, заключить контракт – просто, эта процедура не займёт много времени.

«Ребятам, которые ещё думают над тем, идти или не идти, заключать контракт или нет, могу сказать так: если сейчас не остановить врага, война может прийти в наши города. Поэтому не раздумывайте», – обратился к землякам владимирец Сергей.

Такого же мнения придерживается и Максим из Петушков. Он отправился на военную службу впервые, ранее «срочку» не проходил, но в своём выборе твёрд: «Я иду туда, потому что нужно поддержать наших ребят. Им там непросто и просто необходима наша поддержка. Хочу, чтобы они смогли пойти в отпуск, повидаться со своими родителями. Поэтому, когда позвонили из военкомата, я даже недослушал до конца, сразу сказал «да, иду». Подписание контракта – дело 20 минут, всё подробно объясняют, помогают в оформлении нужных документов. Многие друзья сейчас там воюют, пришла и моя очередь защитить Родину, сделать свой вклад в общую победу».

Со стороны региональных властей и общественных организаций предпринимаются все возможные усилия для поддержки бойцов и членов их семей. «Здесь, в тылу, мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы обеспечить ребят и их близких должным вниманием. Вместе мы обязательно победим», – уверена Ольга Хохлова.

По традиции каждому бойцу дал благословение священнослужитель, а представители военного комиссариата раздали учебные сборники нужной информации о поведении в прифронтовых условиях, составленные ветеранами боевых действий на Кавказе и спецоперации на Украине. Для отправляющихся на службу контрактников, как и во все времена, прозвучал священный марш – «Прощание славянки».

(2023)|Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

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