На Урале возбудили дело после гибели пенсионерки при пожаре в Шайдурихе

Следствие возбудило уголовное дело после того, как при разборе завалов от пожара в селе Шайдуриха было обнаружено тело 71-летней женщины. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Точные данные о личности погибшей, а также причина смерти будут установлены в рамках следственных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место выехали сотрудники отдела криминалистики для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела.

Напомним, что в пожаре также пострадали двое человек. Один с ожогами был помещен в больницу, второй от госпитализации отказался.