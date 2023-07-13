СМИ: Число пропавших после ливней на Кубани вновь достигло четырех

Число пропавших без вести после подтоплений в Краснодарском крае вновь увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Кроме двух найденных погибших сейчас без вести пропавшими числятся четыре человека", - сказал источник.

12 июля в четырех населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края был введен режим ЧС из-за ливней, подтопивших дома. Велась эвакуация населения и туристов. Сообщалось о четверых пропавших без вести. Тела двоих из них нашли. Погибшие девушка и мужчина обнаружены в море.