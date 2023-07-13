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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области осудили еще трех человек по делу о смертельном отравлении "паленой" водкой

В Тюмени вынесен приговор трем местным жителям, признанным виновными в сбыте контрафактной спиртосодержащей продукции, в результате употребления которой наступила смерть двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Сроки получили трое местных жителей 1986, 1990 и 1976 годов рождений.

Суд установил, что они вступили в преступный сговор: один из осужденных с ноября по декабрь 2021 года купил не менее восьми коробок с "паленой" водкой "Родники Сибири" и "Застолье", содержащей метиловый спирт. Алкоголь продавался в одном из тюменских магазинов. В результате двое покупателей отравились контрафактом и погибли.

По информации прокуратуры области, суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы. Один осужденный получил четыре года колонии общего режима, двое других - по шесть лет колонии. Также суд удовлетворил гражданские иски в пользу потерпевших в размере 1 млн 400 тыс. рублей.

Теги: паленая водка, родники сибири, метиловый спирт, суд


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Ранее 14.06.2023 11:58 Мск В Тюмени еще два человека погибли от отравления "паленой" водкой

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