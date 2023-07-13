В Эстонии вели режим ЧП в сельском хозяйстве

Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение в аграрном секторе. Причина – неблагоприятные погодные условия.

После заседания министр здравоохранения Рийна Сиккут объяснила, что ЧП не означает введения специальных мер поддержки аграриев, пишет "Интерфакс". Режим позволит предпринимателям легче справляться, например, с обязательствами по государственным или европейским субсидиям, а также по договорам страхования.

Весной в стране были заморозки, за ними последовала засуха, а прошедшие в последние недели дожди не улучшили ситуацию, так как фаза роста растений уже прошла, посевы вообще не взошли.