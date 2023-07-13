В Челябинской области местного жителя подозревают в поджоге леса

В Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге леса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратились представители пожарной службы, заявившие о факте поджога лесного массива в Увельском районе. Подозреваемого задержали в лесу, неподалеку от места пожара. Им оказался 36-летний житель деревни Марково. Ущерб от пожара составил 770 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения лесных насаждений. Подозреваемый помещен в специальное лечебное учреждение.