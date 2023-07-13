В Удмуртии восстановлена подача электричества в пострадавшие от непогоды районы

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что во всех районах, пострадавших 12 июля от непогоды, подача электроэнергии возобновлена в полном объеме по резервной схеме, энергетики продолжают работы. Губернатор в своем telegram-канале уточнил, что в муниципальных образованиях созданы комиссии – они оценивают ущерб. Подрядчики вышли на осмотры пострадавших соцобъектов.

Повреждены кровли дома культуры, начальной школы и детского сада в Подшивалово, детского сада в Шабердино и комплексного центра социального обслуживания в Малой Пурге. Сейчас строители определяют объем работ, в ближайшие дни начнут ремонт. Газовики восстанавливают поврежденную ветку наземного газопровода в Завьяловском районе - отвод к магазину в Подшивалово. Планируют завершить работы до конца дня.

"Если резервная схема дала сбой и у вас электричества нет, пишите в комментариях, будем отрабатывать", - написал Бречалов.