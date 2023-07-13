13 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Третий за месяц: в Екатеринбурге ребенок выпал из окна многоэтажки

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал ребенок. За июль это уже третий подобный случай.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось сегодня утром в доме №141 на улице Краснолесья: из окна седьмого этажа выпал малолетний ребенок. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №8. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства. О состоянии ребенка не сообщается.

В полиции подчеркивают, что в Екатеринбурге это уже третий случай за этот месяц, когда из окон выпадают дети. Так, 1 июля мальчик 2020 года рождения выпал из окна четвертого этажа дома на улице Ляпустина. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, вывих и перелом таза.

Во втором случае 10 июля с пятого этажа общежития на улице Титова выпал годовалый ребенок. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция Екатеринбурга просит уральцев следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. Чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность взрослых и москитные сетки на окнах, которые создают лишь видимость барьера.

Теги: ребенок, полиция, окно, Екатеринбург


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