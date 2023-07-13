Дома в Шайдурихе разрушил огонь, пришедший по камышам с Березовского лесничества

13 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Дома в Шайдурихе разрушил огонь, пришедший по камышам с Березовского лесничества

Пожар, уничтоживший четверть домов в уральском селе Шайдуриха, пришел со стороны Березовского лесничества. До жилой территории огонь переправился по камышам менее, чем за час, рассказал "Четвертому каналу" директор Невьянского лесничества Виктор Мохов.

По его словам, огонь шел по кромке болота - уже тогда огнеборцы приступили к тушению и локализации возгорания, однако усилившийся до 17 м/с ветер перевел пожар через опорный пункт.

"Пожар вдоль кромки озера по камышам за час прошел больше 10 км. Горючие материалы перелетели через реку Аять, через дамбу и пришли в лесной фонд. За час пожар пришел в Шайдуриху", – рассказал Виктор Мохов.

При этом местные жители ранее заявляли в СМИ, что жаловались на запах гари, тянущийся со стороны лесов, несколько дней подряд.

Пожар в с. Шайдуриха(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Крупный пожар в Шайдурихе произошел вчера вечером и только утром его удалось локализовать. В огне сгорело 41 из 170 строений. В 13 на постоянной основе проживали 35 человек, в числе которых трое детей. Были также разрушены 23 дачных дома и 5 заброшенных строений. К сожалению, огонь не только поглотил материальное имущество сельчан, но и унес жизнь человека.

Сейчас на месте работают волонтеры, прокуратура и сотрудники соцполитики, помогающие сельчанам оформить социальные паспорта погорельцев. В село также выехал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Теги: Шайдуриха, пожар, огонь, Березовское лесничество, камыши


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.07.2023 14:36 Мск На Урале возбудили дело после гибели пенсионерки при пожаре в Шайдурихе

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.07.2023 10:53 Мск Евгений Куйвашев едет в Шайдуриху для встречи с погорельцами
Ранее 13.07.2023 10:21 Мск Погорельцам уральской Шайдурихи оформят единовременные выплаты
Ранее 13.07.2023 08:42 Мск В селе Шайдуриха при крупном пожаре погибла пенсионерка
Ранее 13.07.2023 07:46 Мск Пожарным удалось локализовать крупный пожар в селе Шайдуриха
Ранее 12.07.2023 19:49 Мск Жилые дома загорелись в деревне Шайдуриха Свердловской области, идет эвакуация

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети