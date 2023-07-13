Дома в Шайдурихе разрушил огонь, пришедший по камышам с Березовского лесничества

Пожар, уничтоживший четверть домов в уральском селе Шайдуриха, пришел со стороны Березовского лесничества. До жилой территории огонь переправился по камышам менее, чем за час, рассказал "Четвертому каналу" директор Невьянского лесничества Виктор Мохов.

По его словам, огонь шел по кромке болота - уже тогда огнеборцы приступили к тушению и локализации возгорания, однако усилившийся до 17 м/с ветер перевел пожар через опорный пункт.

"Пожар вдоль кромки озера по камышам за час прошел больше 10 км. Горючие материалы перелетели через реку Аять, через дамбу и пришли в лесной фонд. За час пожар пришел в Шайдуриху", – рассказал Виктор Мохов.

При этом местные жители ранее заявляли в СМИ, что жаловались на запах гари, тянущийся со стороны лесов, несколько дней подряд.

Крупный пожар в Шайдурихе произошел вчера вечером и только утром его удалось локализовать. В огне сгорело 41 из 170 строений. В 13 на постоянной основе проживали 35 человек, в числе которых трое детей. Были также разрушены 23 дачных дома и 5 заброшенных строений. К сожалению, огонь не только поглотил материальное имущество сельчан, но и унес жизнь человека.

Сейчас на месте работают волонтеры, прокуратура и сотрудники соцполитики, помогающие сельчанам оформить социальные паспорта погорельцев. В село также выехал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.