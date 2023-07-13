13 Июля 2023
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Фото: пресс-служба Госдумы России

Названы самые полезные депутаты Госдумы

Очередной рейтинг полезности депутатов Госдумы (КПД) возглавил "единоросс", глава комитета по информполитике Александр Хинштейн (возглавляет рейтинг третий раз подряд). В топ-3 также вошли два других представителя "Единой России": глава комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

В топ-10 также вошли Анна Кузнецова, Валентина Терешкова, Ярослав Нилов, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой и Анатолий Аксаков. В этом списке только двое представляют не "Единую Россию" – Нилов (ЛДПР) и Аксаков (СРЗП).

Примечательно, что от топа сводного рейтинга очень отличается топ "народного голосования" и топ "индекса активности" – в последнем лидерство захватили коммунисты.

Авторы рейтинга отмечают и некоторые тренды, появившиеся в Госдуме за отчетный период (полгода). Так, основным направлением законотворческой деятельности стали законы, связанные с интеграцией новых регионов в правовое поле РФ. А в рейтинге КПД наблюдается "омоложение": "Более молодое поколение приходит на смену опытным парламентариям, занимая лидирующие позиции в рейтинге".

Рейтинг составляют политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин.

Теги: депутаты, госдума, рейтинг


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