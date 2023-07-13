Мэрия Челябинске на выдавала разрешения на строительство офисного здания "Красное&Белое"

Администрация Челябинска не выдавала разрешения на строительство офисного здания "Красное&Белое".

"На сегодняшний день каких-либо разрешений на строительство на указанной территории не выдавалось, заявлений о выдаче в администрацию города не поступало", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, здание КБ с парковкой на 156 мест планируют построить в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Высота постройки запланирована в семь этажей, общая площадь — до 3 тыс. кв.м. Вопрос о строительстве здания планировалось рассмотреть на публичных слушаниях 27 марта, но его сняли с рассмотрения. 2 апреля жители поселка Колхозный провели собрание против строительства. На встречу пришли более 100 человек. После этого стало известно, что комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Челябинске отправила проект на доработку.

В июне администрация Челябинска утвердила документацию по планировке территории для строительства офисного здания "Красное&Белое".

Строительством здания заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. По его поручению проводилась проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. В июле стало известно, что данное решение отменено, проводится дополнительная проверка. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В администрации Челябинска отметили, что документация по планировке территории утверждена с учетом всех процедур, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, в том числе проведения собрания участников публичных слушаний 18 мая. Земельный участок, где планируется построить офисное здание, расположен в территориальной зоне Б.1 - многофункциональная общественно-деловая, для которой административно-офисное здание с интернет-кафе является основным видом разрешенного использования.