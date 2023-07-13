Совладелец Внуково спрогнозировал рост цен на авиабилеты за границу на 40%

Рост цен на авиабилеты на международные рейсы в этом году может составить до 40%, а на внутренние – 15–20%, заявил совладелец Внуково и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев.

"Но не нужно к этому относиться так, что авиакомпании охреневшие, пользуются ситуацией. Со стороны это может так выглядеть, но все на самом деле иначе",— сказал Ванцев РБК.

Он пояснил, что расходы перевозчиков значительно выросли, в особенности увеличилась стоимость технического обслуживания самолетов из-за санкций.

Как сообщалось, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 года уже выросла на рекордные 28% по сравнению с маем 2022 года, до почти 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд — 6 тыс. 900 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года. Еще в апреле в Минтрансе предупредили о росте цен на авиабилеты в России как раз до 30%, потому что власти значительно сократили субсидии авиакомпаниям по сравнению с 2022 годом, но Минфин ничего не предпринял. И цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов.