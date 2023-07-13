Госдума запретила сменившим пол россиянам усыновлять детей

Госдума во втором чтении приняла законопроект о смене пола.

Ко второму чтению в документ внесли шесть поправок, все их депутаты одобрили единогласно.

Поправки вводят запрет на усыновление или опекунство для граждан, сменивших пол. В случае смены пола аннулируется брак (если сменивший пол гражданин в таковом состоял). Также уточняется, что закон обратной силы не имеет, но к гражданам, уже сменившим пол (до вступления закона в силу), будут применяться так называемые "переходные статьи".

Председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев при рассмотрении закона во втором чтении отметил, что ранее его уже поддержали "365 небезразличных и неравнодушных людей в этом зале" (имеет в виду своих коллег).

Во втором чтении закон поддержал 391 депутат из 450.

Не обошлось без критики. Коммунистка Нина Останина из комитета по делам семьи, женщин и детей призвала принять дополнительное постановление Госдумы, в котором бы давались рекомендации Минздраву и Минюсту исправить ряд подзаконных актов. По ее словам, они были приняты ранее в соответствии с требованиями ВОЗ. Останина назвала позицию Минздрава по запрету на смену пола "несмелой и граничащей с сопротивлением". Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал ей, что постановление будет принято.

В третьем, окончательном чтении законопроект рассмотрят в пятницу, 14 июля.