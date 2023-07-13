На всех станциях метро Екатеринбурга модернизируют входные турникеты

Уже в 2023 году в Екатеринбурге должна начаться модернизация входных турникетов на станциях метро. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, на замену устаревшему оборудованию придут высокотехнологичные российские аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Устройства будут оснащены дисплеями и световой индикацией, они смогут принимать жетоны, банковские, социальные и транспортные карты.

По словам Орлова, инвестором проекта готов выступить Сбербанк. Уже к концу этого года планируется обновить оборудование на станции "Площадь 1905 года". А полностью модернизация всех девяти станций должна завершиться к октябрю 2024 года.

Также Алексей Орлов показал, как будут выглядеть новые турникеты на станциях метро столицы Урала.