13 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

На всех станциях метро Екатеринбурга модернизируют входные турникеты

Уже в 2023 году в Екатеринбурге должна начаться модернизация входных турникетов на станциях метро. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, на замену устаревшему оборудованию придут высокотехнологичные российские аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Устройства будут оснащены дисплеями и световой индикацией, они смогут принимать жетоны, банковские, социальные и транспортные карты.

По словам Орлова, инвестором проекта готов выступить Сбербанк. Уже к концу этого года планируется обновить оборудование на станции "Площадь 1905 года". А полностью модернизация всех девяти станций должна завершиться к октябрю 2024 года.

Также Алексей Орлов показал, как будут выглядеть новые турникеты на станциях метро столицы Урала.

Проект модернизации турникетов на станциях метро Екатеринбурга(2023)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Проект модернизации турникетов на станциях метро Екатеринбурга(2023)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Теги: турникеты, метро, Орлов, Екатеринбург


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