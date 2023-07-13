80% екатеринбуржцев признались в переработках

В Екатеринбурге 80% работающего населения стали задерживаться на работе в последние полгода. Причиной переработок оказываются сокращение штата и нехватка персонала, чью работу приходится брать на себя оставшимся сотрудникам. Из-за этого каждый второй трудоустроенный чаще обращается к врачам, в том числе к неврологам и сомнологам.

Результатами опроса с Накануне.RU поделились "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) и исследовательский центр "Зарплаты.ру". 30% опрошенных утверждают, что им приходится задерживаться на рабочем месте не менее 1-2 раз в неделю. 65% жалуются на нехватку персонала, 30% указывают, что виной тому сжатые сроки, а 20% рассказали, что берут на себя работу других работников. При этом, 81% отметили, что переработка составляет до 3 часов.

Хуже всего приходится бухгалтерам и финансистам (66%), работникам из сферы строительства и недвижимости (62%), менеджерам по продажам (53%), сотрудникам отдела маркетинга и PR (50%) и IT-специалистам (50%).

Все это негативно сказывается на здоровье – как физическом, так и психологическом. 37% из опрошенных ответили, что стали чаще обращаться к врачам. На излишнюю раздражительность пожаловались 44% опрошенных, на проблемы со сном – 31%, а повышенной тревожностью стали страдать 12% работающих.

Напомним, недавние исследования также показали, что две трети жителей Екатеринбурга готовы к увольнению или смене работы из-за негативного влияния на здоровье.