Избирком Югры передал мандат депутата окружной думы, ставший вакантным после смерти Александра Колодича

Мандат погибшего депутата думы Югры Александра Колодича передан зарегистрированному кандидату в составе списка "Единой России" Владимиру Фоменко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного избиркома.

Соответствующее решение принято сегодня в рамках 25-го заседания Избирательной комиссии Югры.

Напомним, тело 58-летнего депутата с ножевым ранением обнаружили утром 12 июня 2023 г. в подвале частного дома в поселке Сосенском в Новой Москве. Пострадала и супруга политика, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Подозреваемый – 39-летний рабочий, который помогал семье в уходе за приусадебным участком, с места происшествия скрылся, однако впоследствии был задержан. Мужчина, уроженец одной из южных республик, назвал причиной убийства то, что он и депутат "поругались": садовник ударил депутата ножом, на крики пришла жена, тогда подозреваемый напал и на нее. После он присыпал землей тело мужчины в подвале и скрылся.