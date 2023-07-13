Правильно будет заняться Байдену своим здоровьем, - Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 13 июля выступил в жанре глубокого сарказма и попросил оказать помощь "нездоровому" президенту США – 80-летнему Джо Байдену.

"Правильно будет заняться ему своим здоровьем. Надо всем лучшим специалистам из разных стран оказать ему помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему. Это будет гуманно и своевременно", - заявил Володин.