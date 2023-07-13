Активисты школьного музея из Владимирской области стали победителями конкурса Музея Победы

Музей Победы определил победителей Всероссийского конкурса «Школьный музей – взгляд в будущее». Педагоги и учащиеся Ставровской средней общеобразовательной школы Собинского района вошли в число лучших. Они стали победителями в номинации «Классный час в школьном музее».

В рамках конкурса участники программы «Школьный музей Победы» из разных городов создали просветительские и выставочные проекты, посвящённые истории родного края и землякам-героям. Со всеми работами можно ознакомиться на сайте.

«Разнообразие работ поразило жюри. Педагоги с детьми представили страницы истории родного края разных лет, то есть говорили не только про Великую Отечественную войну, но и про специальную военную операцию, конфликт в Афганистане и других «горячих точках». Участники раскрыли факты о своей малой родине, изучали природоведение и этнические особенности. При этом они использовали различные способы подачи информации, интерактивные форматы. А самое главное – педагоги показали полное включение в исследовательский процесс учащихся», – поделилась руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Команды представили образовательные практики, провели просветительские мероприятия и выставки в рамках трёх номинаций: «Предметные уроки в школьном музее», «Разговоры о важном» в школьном музее» и «Классный час в школьном музее». Кроме того, Музей Победы выделил наиболее активных педагогов в специальную номинацию «Наставник».

Всего в рамках конкурсного отбора поступило свыше 500 заявок из 76 регионов России. В создании и реализации практик приняли участие более 2 тысяч человек, самому юному – 7 лет, самому взрослому – 84 года.

Экспертное жюри отобрало победителей – 50 команд и 23 педагога-наставника из 41 региона. Лучшие конкурсанты приглашены на ежегодный Всероссийский съезд «Школьный Музей Победы», который пройдёт 26-27 октября в Москве, сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.