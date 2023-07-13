Скейт-парк RCC Extreme примет чемпионат Свердловской области по BMX-фристайлу
Уже в эту субботу, 15 июля, в скейт-парке RCC Extreme на площадке рядом c КРК "Уралец" состоится чемпионат и первенство Свердловской области по BMX-фристайлу, а также пройдут городские соревнования "Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в рамках открытых городских соревнований свои навыки в дисциплинах "самокат стрит", "самокат парк", "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит" смогут показать все желающие от шести лет.
Предварительная программа мероприятия:
10.00 – Регистрация спортсменов 6-11 лет (дисциплины "самокат стрит", "самокат парк"), раскатка.
11.10 – Квалификация в младших возрастных группах (дисциплины "самокат стрит", "самокат парк").
12.30 – Награждение победителей в младших возрастных группах (дисциплины "самокат стрит", "самокат парк").
11.10 – Регистрация спортсменов старше 12 лет (дисциплины "самокат стрит", "самокат парк"), раскатка.
12.40 – Квалификация в старших возрастных группах (дисциплины "самокат стрит", "самокат парк").
15.10 – Награждение победителей в старших возрастных группах (дисциплины "самокат стрит", "самокат парк").
15.00 – Регистрация спортсменов во всех возрастных категориях от шести лет (дисциплины "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит").
16.10 – Квалификация во всех возрастных категориях от шести лет ("ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит").
18.40 – Награждение победителей во всех возрастных категориях от шести лет (дисциплины "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит").
Стоит отметить, что программа может быть скорректирована организаторами в случае неблагоприятных погодных условий.