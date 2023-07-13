Уволился главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов

В Челябинске уволился по собственному желанию главный архитектор города Павел Крутолапов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Его полномочия с 14 июля будет исполнять заместитель начальника управления по архитектурно- градостроительному проектированию города Ольга Никитина.

Напомним, Павел Крутолапов был назначен главным архитектором города в феврале 2020 года по итогам конкурса. В январе 2022 года он получил выговор из-за установки трех китов на набережной Миасса. В ходе служебной проверки было установлено, что при разработке концепции праздничного оформления города главным архитектором не в полной мере было изучено пространство, на котором планировалось размещение арт-объекта, а также материалы и особенности конструкции. В результате город мог получить объект, который не отвечал бы функциональным и эстетическим требованиям.