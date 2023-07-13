ЧВК "Вагнер", возможно, начала передислокацию из полевых лагерей, - военкор Коц

ЧВК "Вагнер", возможно, начала передислокацию из полевых лагерей. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его данным, длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции.

Как отмечает Коц, в колонне замечены автобусы с белорусскими номерами, что может косвенно говорить о пункте назначения ЧВК.

На прошлой неделе в Минобороны Белоруссии заявили, что представители ЧВК "Вагнер" пока не прибывали в палаточный лагерь в районе города Осиповичи Могилевской области.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы ЧВК "Вагнер" нет в республике. Что касается бойцов ЧВК и их местонахождения, Лукашенко сообщил, что они находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление.

12 июля в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной техники от группы "Вагнер".